Врачи рассказали, как выявить рак легких по рукам

Пальцы на руках и ногти могут многое рассказать о состоянии легких человека. Это важное открытие, ведь выявить рак легких на ранних стадиях весьма затруднительно.



Характерные симптомы - кашель, боль в груди, мокрота, хрипы - появляются довольно поздно. Между тем известно, что на фоне развития рака легких могут вырабатываться гормоноподобные химические соединение. Под их влиянием больше крови и жидкости устремляется к конечностям, в особенности к тканям на кончиках пальцев. Это может привести к увеличению или утолщению пальцев.



Следовательно, расширение, увеличение, утолщение кончиков пальцев - одни из симптомов скрытого развития рака легких. Что касается ногтей на руках, то слишком блестящая кожа вокруг них тоже является тревожным симптомом. А если посмотреть на ногтевые пластины сбоку, они окажутся аномально выпуклыми.



Врачи оговариваются: перечисленные симптомы не всегда свидетельствуют о развитии рака легких. Порой это признаки хронических легочных инфекций или порока сердца, которые в любом случае требуют внимания медиков.

