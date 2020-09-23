В Украине в ближайшие сутки сохранится сухая теплая погода

В ближайшие сутки на большинстве территорий Украины сохранится сухая, ночью прохладная, днем теплая погода. Только в западных областях возможны осадки, сообщает Укргидрометцентр. В четверг, 24 августа, в стране преимущественно без осадков, только в западных областях днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, в западных и южных областях 9-14°. Днем 23-28°, в Прикарпатье местами 19-22°.



В Киеве - без осадков, температура ночью 8-10° тепла, днем 24-26°.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 24 сентября была зафиксирована в 2015 году и составила 30,0°, самая низкая ночью – 2,2° ниже нуля в 1881 году.



В пятницу 25 сентября в Украине без осадков, только в западных областях днем небольшой дождь, местами гроза.



Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 9-14°, на юге до 17°. Днем 23-28°, в западных областях 21-26°.



небольшой дождь, местами гроза.



Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 9-14°, на юге до 17°, днем 23-28°, в западных областях 21-26°.



В Киеве 25 сентября без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 25-27°.



23 сентября температура воды в Чёрном и Азовском морях была 18-21°, возле Одессы 14°, в Днепре в пределах Киева 17°.

