Установлена численность осеннего призыва

Кабинет министров на заседании в среду, 23 сентября, утвердил численность осеннего призыва на на срочную военную службу - в армию пойдут 13570 человек.



При этом численность призыва будет на 1,5 тысячи человек меньше, чем ожидалось ранее.



Так, осенью призовут: призыву подлежат: 7 500 человек - в Вооруженные силы, 600 человек - в Госспецтрансслужбу, 4 970 челове - в Нацгвардию, 500 челове - в Госпогранслужбу.



На призыв потратят 65,2 млн грн в пределах бюджетных расходов.



Напомним, на службу призываются мужчины в возрасте 18-27 лет, у которых нет права на освобождение призыва. При этом призыв граждан в возрасте 18-19 будет проводиться по их желанию.

