Киев проведет срочные консультации для определения позиции по инаугурации Лукашенко - Кулеба

Украинская сторона подготовит официальную позицию относительно тайной инаугурации Александра Лукашенко как президента Беларуси. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Ужгороде, передает корреспондент УНН.



"Инаугурация была тайной. Чтобы вы понимали, ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол Российской Федерации, государства, полностью поддерживающего Лукашенко", - сказал Кулеба.



Министр напомнил, что позиция Украины очень четкая - выборы в Беларуси "не были свободными, честными или прозрачными".



"Что касается оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко, мы сейчас срочно будем проводить совещания и консультации для того, чтобы определить нашу позицию", - сообщил он.

