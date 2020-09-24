В Израиле из-за пандемии коронавируса вводится жесткий локдаун

Правительство Израиля в четверг утвердило решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев коронавируса COVID-19, сообщают израильские СМИ.



"В последние два дня мы слышали от экспертов, что в случае, если мы не предпримем незамедлительные и трудные шаги, мы достигнем края бездны", - цитируют СМИ слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обращенные к членам правительства.



Отмечается, что новые меры начнут действовать с пятницы и будут оставаться в силе как минимум две недели с возможным ослаблением.



По данным издания The Jerusalem Post, кабинет министров подготовил ряд рекомендаций, касающихся усиления мер борьбы с инфекцией, по итогам восьми часов обсуждений. Решение о введении тотального карантина было принято к 06:30 четверга по местному времени.



Позже в четверг рекомендации правительства будут вынесены на голосование в кнессете (парламенте Израиля).



The Jerusalem Post отмечает, что карантинные меры будут носить более строгий характер, чем в марте. Так, по мнению правительства, необходимо закрыть синагоги, а также несущественные предприятия и рынки, сократить количество маршрутов общественного транспорта. Также, вероятно, введут запрет на публичные собрания, за исключением тех, что проходят в кругу семьи.



Ожидается, что также сократят до 20 человек допустимое число людей на протестах и на уличных молитвах с соблюдением дистанции в два метра, причем в пределах одного километра от дома.



Синагоги, в соответствии с рекомендациями правительства, можно будет открыть только 27-28 сентября на время праздника Йом-Кипур (день покаяния, отпущения грехов) для небольших групп людей.



Ограничительные меры из-за коронавируса COVID-19 в Израиле вновь начали действовать 18 сентября.



В стране в последний месяц резко обострилась эпидемическая ситуация. В начале пандемии эта страна, в сравнении с другими, относительно слабо пострадала от COVID-19, власти быстро пресекли распространение вируса, введя ограничения. Однако после того, как их ослабили, вирус вновь начал распространяться. За последнюю неделю ежесуточный прирост случаев коронавируса в среднем составлял 7 тыс.



Общее число выявленных заражений COVID-19 в Израиле составляет более 206 тыс., 1,3 тыс. инфицированных скончались.

