Украинских туристов сняли с авиарейса из-за отказа надеть маски

В Киеве двух пассажиров со скандалом сняли с самолета из-за отказа надеть защитные маски.



Об этом в Facebok рассказала Леся Войтицкая, которая стала свидетелем инцидента.



По словам женщины, конфликт произошел 20 сентября на рейсе Киев - Анталия. Супруги отказались соблюдать масочный режим в самолете, из-за чего их сняли с рейса.



"Через полчаса пограничники вывели их под аплодисменты пассажиров из самолета. Еще полчаса в багажном отделении ковырялись, чтобы найти их чемоданы", - рассказала Войтицкая.



Как результат, рейс был задержан на час.



Пользователи соцсети одобрили решение пограничников снять скандальных пассажиров с рейса: "Хорошо что не полетели - там бы еще сотням людей портили отпуск", "Приятно, что реагируют на такую дикость", "Всем тем людям, которые полетели дальше. Лучше час подождать, потом неделю хорошо отдыхать".

