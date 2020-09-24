Премьер исключает введение в Италии карантина

В Италии в случае ускорения распространения коронавируса достаточно ввести частичные ограничения по борьбе с инфекцией, заявил премьер страны Джузеппе Конте в интервью газете "Стампа".



"По состоянию на данный момент я исключаю возможность всеобщего карантина. При необходимости могут быть приняты продуманные решения по закрытию заведений", - цитирует газета слова Конте.



При этом премьер подчеркнул, что система здравоохранения Италии лучше, чем другие страны Европы, подготовлена к возможному новому всплеску случаев коронавируса.



"Сегодня ситуация в Италии определенно лучше, чем в других европейских странах, в плане системы здравоохранения мы лучше подготовлены к возможной активизации распространения вируса", - добавил Конте.



В начале пандемии коронавируса Италия стала одной из наиболее пострадавших европейских стран. Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране составляет более 302,5 тыс., число летальных исходов инфицированных превышает отметку в 35 тыс.

