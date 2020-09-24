СНБО начал разработку стратегии кибербезопасности Украины - Данилов

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины начали разработку Стратегии кибербезопасности Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает УНН.



"Стратегия будет определять приоритеты национальных интересов Украины в сфере кибербезопасности, а также основные подходы и направления к формированию вопросов киберзащиты. Уверен, это существенно усилит оборонную составляющую киберпространства страны", - отметил Данилов.



Он добавил, что при подготовке стратегии "будут учитываться лучшие международные практики". К ее разработке также будут привлекаться специалисты частного сектора и общественности, которые специализируются на вопросах кибербезопасности.



Отмечается, что стратегия создается в соответствии с подписанным 14 сентября 2020 года Президентом Украины Владимиром Зеленским Указом №392, которым введено в действие решение СНБО Украины от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины".



"В соответствии с п. 2 ст. 31 Закона Украины "О национальной безопасности Украины" организация подготовки Стратегии кибербезопасности Украины осуществляется по поручению Президента Украины Национальным координационным центром кибербезопасности после утверждения Стратегии национальной безопасности Украины", - резюмировали в СНБО.

