Лукашенко заявил, что его тайная инаугурация является внутренним делом Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что его тайная инаугурация является внутренним делом Беларуси. Таким образом он прокомментировал «неконструктивную позицию» западных стран в отношении Беларуси, сообщает государственное агентство «Белта».



Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие.



Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно.



Утром 23 сентября во Дворце независимости в Минске состоялась не анонсированная церемония инаугурации, на которой Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси в шестой раз. На ней присутствовали несколько сотен высших белорусских чиновников.



Вечером того же дня на улицы белорусских городов вышли протестующие, их жестко разгоняли и задерживали сотрудники правоохранительных органов, применяя спецсредства. МВД официально насчитало 59 протестных акций с участием около пяти тысяч человек. Всего в среду были задержаны 364 человека, в том числе 252 — в Минске.



Многие страны Евросоюза, а также США и Канада, заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси, несмотря на прошедшую инаугурацию. Лидер оппозиции Светлана Тихановская после церемонии инаугурации Лукашенко объявила себя единственным лидером белорусского народа.

