Канаду захватила вторая волна пандемии COVID-19 – Трюдо

Канада столкнулась со второй волной пандемии коронавируса COVID-19, жителям необходимо продолжать соблюдать меры по борьбе с инфекцией, заявил премьер страны Джастин Трюдо.



"Вторая волна не просто начинается, она уже идет полным ходом", - заявил Трюдо в видеообращении к народу.



Он напомнил, что 13 марта, когда в стране был введен общенациональный карантин, за сутки было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, а во вторник за сутки выявили "намного больше тысячи" заражений.



"Мы находимся на пороге осени, которая может быть намного хуже весны", - констатировал премьер.



"И мы не можем изменить сегодняшние или завтрашние показатели, они уже определены тем, что мы сделали или не сделали две недели назад", - заявил он.



При этом Трюдо отметил, что в стране еще можно поменять ситуацию к началу зимы.



"Скорее всего, мы не будем собираться для празднования Дня благодарения, но у нас все еще есть шанс на Рождество", - сказал Трюдо.



В своей речи Трюдо призвал канадцев продолжать использовать защитные маски и установить правительственное приложение, которое уведомляет пользователя в случае, если тот находился в контакте с больным коронавирусом.



"Вместе мы в состоянии взять под контроль эту вторую волну", - заявил премьер.



СМИ отмечают, что в последние дни в Канаде наблюдается всплеск случаев коронаируса. Так, на этой неделе среднесуточный прирост заражений составлял больше 1000.



Всего с начала пандемии в стране зафиксировано свыше 147 тыс. случаев заражения COVID-19, более 9 тыс. инфицированных скончались.

