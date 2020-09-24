Зеленский прокомментировал события в Беларуси

Украина солидарна с позицией Европейского Союза о событиях, происходящих после президентских выборов в Беларуси. Об этом в четверг, 24 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе, видео которой транслировала пресс-служба ОП.



"Мы можем очень долго говорить о братском и дружественном народе - белорусах, у нас действительно историческая дружба между нашими странами, между нашими семьями", - заявил он.



Зеленский раскритиковал насилие против протестующих.



"То, что мы сегодня видим, если власть не остановит такие действия, особенно правоохранителей, направленные против своего народа - они получат очень мощный результат и ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет", - заявил он.



Зеленский подчеркнул, что в этом вопросе Украина является единомышленником со всеми странами Евросоюза.

