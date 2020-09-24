Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу. По его словам, наше государство делает все для сохранения диалога с Россией как субъектом минского процесса. Об этом он сказал в ходе визита в Братиславу.



"Украина не идет на шантаж. Это видит и ЕС, и Россия, но мы находим баланс для проведения заседаний ТКГ и для сбалансированного диалога с Россией, как субъекта минского процесса. Он хрупкий, не стабилен. Но мы делаем все, что это диалог был ", - заявил глава государства.



Президент подчеркнул, что результат этих переговоров - сложный режим прекращения огня.



"Результат мы видим какой - сложный режим прекращения огня, но он есть", - сказал Зеленский.

