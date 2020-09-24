Зеленский: у Украины и Словакии общее видение рисков "Северного потока-2"

Украина и Словакия имеют общее видение энергетической безопасности Европы из-за "Северного потока-2". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во время поездки в Словакию, передает корреспондент УНН.



"Мне приятно, что у нас общее видение энергетической безопасности Европы, где есть согласие в том, что такие проекты, как "Северный поток - 2", несут серьезные будущие риски для Евросоюза и его единства. Мы также договорились, что будем максимально использовать наш транзитный потенциал. Речь о комбинированных перевозках по маршруту Азия-Европа", - сказал Зеленский.

