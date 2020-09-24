Завтра температура в Украине достигнет +28°

Завтра по всей Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха поднимется до +28°, в Винницкой области возможны дожди. Солнечная погода порадует жителей Сумской области. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.



В Киеве завтра будет немного облачная погода, температура воздуха ночью +13°, днем +26°.



В Чернигове также переменная облачность, температура воздуха ночью +11°, днем +25°.



Во Львове в пятницу переменная облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Луцке ожидается переменная облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Ривном в пятницу облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +27°.

В Тернополе температура воздуха ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность, без осадков.



В Хмельницком завтра ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Ивано-Франковске завтра ночью +14°, днем +26°, переменная облачность.

В Черновцах в пятницу небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Виннице завтра немного облачно, температура воздуха +13°...+24°.

В Житомире в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +25°.



В Черкассах ночью +11°, днем +24°, переменная облачность.

В Кропивницком солнечно, температура ночью +11°, днем +28°.

В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +14°...+27°.

В Одессе 25 сентября облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +23°.



В Херсоне в пятницу ночью +14°, днем +28°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°.

В Запорожье ожидается переменная облачность, температура ночью +16°, днем +27°.



В Сумах завтра солнечно, температура воздуха +11°...+26°.

В Харькове без осадков, температура ночью +12°, днем +26°.

В Днепре будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +28°.

В Симферополе в пятницу переменная облачность, +14°...+27°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +27°.



В Северодонецке небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +26°.