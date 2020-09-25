В Украине к ослаблению карантина готовы лишь две области

По состоянию на 25 сентября в Украине почти все регионы остаются не готовыми к ослаблению карантина. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская и Херсонская области.



Соответствующие данные обнародовал Минздрав.



Не могут ослабить карантин следующие регионы:



Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.



В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 112,7 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 152,5. Самая плохая динамика наблюдается в Тернопольской области - 405,6.

