Лукашенко: Россия и Беларусь могут обойтись без Запада

Минск и Москва могут обеспечить свои потребности в экономике без стран Запада. Так в пятницу, 25 сентября, Александр Лукашенко прокомментировал перспективы введения санкций против Беларуси.



"И эта в какой-то степени беда, которая обрушилась на Беларусь в связи с этими цветными революциями, заставила нас серьезно посмотреть на наши отношения. И мы поняли, что несмотря на то, что нам, Беларуси и России, непросто в этой ситуации, мы запросто можем обойтись и без них (западных стран – ред.)", - сказал Лукашенко.



"Чего мы все время страдаем по поводу этих санкций, как будто у нас не самодостаточная экономика? У нас очень хорошо развита промышленность, в России и Беларуси, прекрасно развито сельское хозяйство, мы можем накормить и одеть людей…, достаточно ресурсов, хорошая научно-техническая база… Чего нам не хватает? Надо собраться, наметить общие планы и действовать, обеспечивая всем необходимым наших людей", - добавил Лукашенко.

