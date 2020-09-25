ИТ-компании создали союз против Apple

Ряд интернет-компаний, недовольных политикой производителя мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков Apple, объединились в коалицию с целью отстоять свое видение правил работы в магазине AppStore. Об этом говорится в сообщении коалиции.



Ее участники недовольны прежде всего высокой комиссией Apple на внутренние покупки в размере 30% и отсутствием возможностей установки приложений на iOS в обход магазина AppStore.



Участники коалиции требуют равных условий для бизнеса приложений и предоставления свободы выбора пользователям.



Среди них разработчик игр Fortnite Epic Games, владелец приложения для свиданий Tinder Match Group, стриминговые сервисы Spotify и Deezer, почтовый сервис ProtonMail и другие.



Apple 12 сентября сообщила о планах ужесточить правила для разработчиков приложений.

