Правительство со следующего года планирует ввести накопительную пенсионную систему

Кабинет Министров планирует внедрять накопительную пенсионную систему уже со следующего года. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время рабочего визита в Национальный университет "Львовская политехника", передает Еспресо.TV.



"Каждый из нас должен позаботиться о своей пенсии с молодого возраста, и мы планируем вводить накопительную пенсионную систему уже со следующего года. То есть каждый из вас сможет накапливать себе пенсию, будет иметь какую-то небольшую пенсию социальную, как в развитых странах, которую дает государство, а дальше иметь уже свои деньги такими, какими вы их себе создадите", - сказал Шмыгаль.



Шмыгаль также отметил, что считает отсутствие накопительной пенсионной системы "преступлением против государства".

