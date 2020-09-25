Правительство со следующего года планирует ввести накопительную пенсионную систему

Правительство со следующего года планирует ввести накопительную пенсионную систему

Кабинет Министров планирует внедрять накопительную пенсионную систему уже со следующего года. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время рабочего визита в Национальный университет "Львовская политехника", передает Еспресо.TV.

"Каждый из нас должен позаботиться о своей пенсии с молодого возраста, и мы планируем вводить накопительную пенсионную систему уже со следующего года. То есть каждый из вас сможет накапливать себе пенсию, будет иметь какую-то небольшую пенсию социальную, как в развитых странах, которую дает государство, а дальше иметь уже свои деньги такими, какими вы их себе создадите", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль также отметил, что считает отсутствие накопительной пенсионной системы "преступлением против государства".