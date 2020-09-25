Сильные порывы ветра и дожди с грозами прогнозируют синоптики на выходные в Украине

В Укргидрометцентре предупреждают о стихийных метеорологических явлениях по Украине 26 и 27 сентября. "Днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в предупреждении, обнародованном в пятницу.



Кроме этого 26 сентября в западной части, 27 сентября в большинстве областей страны порывы ветра 15-22 м/с, местами грозы, в отдельных районах град.



27 сентября в западных, ночью и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди (И уровень опасности, желтый).

