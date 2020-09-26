Боррель отказал Зеленскому в деньгах и предложил реформы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Евросоюз - не банкомат и не благотворительная организация. Об этом говорится в его заявлении на сайте МИД Евросоюза. "Как я сказал президенту, Европейский Союз не благотворительная организация или банкомат.

Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны, но осуществить эти реформы могут только сами украинцы"- заявил Боррель.



Он добавил, что Украина остается в повестке дня Евросоюза и что продолжение реформ сейчас критически важно.



"Наша поддержка будет продолжаться, но она также связана со срочной необходимостью укрепления законности и борьбы против коррупции" - сказал дипломат.



Как сказал Боррель, избрание Зеленского в апреле 2019 года стало признаком твердой готовности украинцев бороться с коррупцией и ослабить хватку олигархов над страной. Хотя наблюдатели отмечают, что темп реформ, включая выполнение обязательств по Соглашению об ассоциации, снизился.



Напомним, что ранее Боррель пообещал Украине не отнимать безвиз, но потребовал назначить "правильных" судей.







