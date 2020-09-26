Разумков заявил о претензиях к двум министрам
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке правительства и отставки. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина в пятницу, 25 сентября. По его словам, есть два министра, к которым есть вопросы.
"Это Минфин и Минэкономики. По министерству финансов – ситуация более неординарная. Это и по поводу дефицита бюджета. Бюджет зашел (в парламент – ред.) с большим дефицитом", – сказал Разумков.
В то же время спикер парламента считает, что ротации в правительстве повлияют на бюджетный процесс.
"Любые ротации (в Кабмине – ред.) также отразятся на бюджетном процессе, поэтому надо учитывать все детали", – добавил он.
Отметим, что 12 сентября Разумков отверг возможность глобальных перестановок в правительстве и признал теоретическую возможность того, что произойдут ротации в экономическом блоке.
Напомним, украинская экономика во втором квартале текущего года рухнула на 11,4% после снижения на 1,3% в первом. Такие данные обнародовал Госстат.
Также сообщалось, что почти 40% украинцев заметили ухудшение материального положения за год.
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