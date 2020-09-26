Разумков заявил о претензиях к двум министрам

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке правительства и отставки. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина в пятницу, 25 сентября. По его словам, есть два министра, к которым есть вопросы.

"Это Минфин и Минэкономики. По министерству финансов – ситуация более неординарная. Это и по поводу дефицита бюджета. Бюджет зашел (в парламент – ред.) с большим дефицитом", – сказал Разумков.



В то же время спикер парламента считает, что ротации в правительстве повлияют на бюджетный процесс.



"Любые ротации (в Кабмине – ред.) также отразятся на бюджетном процессе, поэтому надо учитывать все детали", – добавил он.



Отметим, что 12 сентября Разумков отверг возможность глобальных перестановок в правительстве и признал теоретическую возможность того, что произойдут ротации в экономическом блоке.



Напомним, украинская экономика во втором квартале текущего года рухнула на 11,4% после снижения на 1,3% в первом. Такие данные обнародовал Госстат.



Также сообщалось, что почти 40% украинцев заметили ухудшение материального положения за год.

