ЕС утвердил финансовую помощь 16 государствам-членам на 87,4 млрд. евро

Совет Европейского Союза утвердил финансовую поддержку странам для снижения рисков безработицы в условиях коронавирусного кризиса. Общий размер помощи составляет 87,4 млрд евро.



Об этом в пятницу, 25 сентября, информирует пресс-служба Совета ЕС.



Сообщается, что помощь представляет собой предоставление кредитов 16 государствам-членам ЕС в рамках программы SURE. Это одна из трех систем социальной защиты на сумму до 540 млрд евро.



"SURE является важной частью нашего ответа на беспрецедентные вызовы, которые создал кризис COVID-19. Значительный интерес государств-членов к этому инструменту подтверждает его значимость и настоящую добавленную стоимость для работников и компаний. Миллионы работников по всему ЕС получат выгоду от этого инструмента. Это четкий сигнал о том, что Европа сильнее вместе", - заявил Олаф Шольц, министр финансов Германии, который представлял государство в Совете ЕС.



Так, государства получат поддержку в следующем объеме:



Испания - 21,3 млрд евро

Италия - 27,4 млрд евро

Польша - 11,2 млрд евро

Бельгия - 7,8 млрд евро

Португалия - 5,9 млрд евро

Румыния - 4,1 млрд евро

Греция - 2,7 млрд евро

Чехия - 2 млрд евро

Словения - 1,1 млрд евро

Хорватия - 1 млрд евро

Словакия - 631 млн евро

Литва - 602 млн евро

Болгария - 511 млн евро

Кипр - 479 млн евро

Мальта - 244 млн евро

Латвия - 193 млн евро



Другие государства-члены ЕС также могут попросить о финансовой помощи. Всего на эти нужды может быть выделено до 100 млрд евро. Инструмент будет действовать до 31 декабря 2022 года.

