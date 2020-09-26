ЕС утвердил финансовую помощь 16 государствам-членам на 87,4 млрд. евро
Совет Европейского Союза утвердил финансовую поддержку странам для снижения рисков безработицы в условиях коронавирусного кризиса. Общий размер помощи составляет 87,4 млрд евро.
Об этом в пятницу, 25 сентября, информирует пресс-служба Совета ЕС.
Сообщается, что помощь представляет собой предоставление кредитов 16 государствам-членам ЕС в рамках программы SURE. Это одна из трех систем социальной защиты на сумму до 540 млрд евро.
"SURE является важной частью нашего ответа на беспрецедентные вызовы, которые создал кризис COVID-19. Значительный интерес государств-членов к этому инструменту подтверждает его значимость и настоящую добавленную стоимость для работников и компаний. Миллионы работников по всему ЕС получат выгоду от этого инструмента. Это четкий сигнал о том, что Европа сильнее вместе", - заявил Олаф Шольц, министр финансов Германии, который представлял государство в Совете ЕС.
Так, государства получат поддержку в следующем объеме:
Испания - 21,3 млрд евро
Италия - 27,4 млрд евро
Польша - 11,2 млрд евро
Бельгия - 7,8 млрд евро
Португалия - 5,9 млрд евро
Румыния - 4,1 млрд евро
Греция - 2,7 млрд евро
Чехия - 2 млрд евро
Словения - 1,1 млрд евро
Хорватия - 1 млрд евро
Словакия - 631 млн евро
Литва - 602 млн евро
Болгария - 511 млн евро
Кипр - 479 млн евро
Мальта - 244 млн евро
Латвия - 193 млн евро
Другие государства-члены ЕС также могут попросить о финансовой помощи. Всего на эти нужды может быть выделено до 100 млрд евро. Инструмент будет действовать до 31 декабря 2022 года.