В ВОЗ предположили, что число жертв COVID-19 может удвоится

Жертвами пандемии COVID-19 в мире стал уже почти один миллион человек, но эта цифра вполне может увеличиться до 2 миллионов. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в пятницу, 25 сентября.



"Это вполне возможно. В течение девяти месяцев от коронавирусной болезни умерли 1 млн человек. Возможно, что потребуется еще 9 месяцев для того, чтобы появилась вакцина, и возможно, что в течение этого времени умрет еще 1 млн человек", - сказал Райан.



Представитель ВОЗ подчеркнул, что только от действий мирового сообщества зависит, какой будет печальная статистика погибших в результате пандемии.



Напомним, что ранее в ЕС заявили о второй волне коронавируса. Все государства-члены ЕС должны быть готовы начать меры контроля при первых же признаках потенциальных новых вспышек, заявила еврокомиссар по здравоохранению.

