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- Назван значительно снижающий смертность от коронавируса фактор
Назван значительно снижающий смертность от коронавируса фактор
Американские ученые назвали фактор, значительно снижающий смертность от коронавируса. Исследователи из Медицинской школы Бостонского университета опубликовали свою работу в журнале PLOS ONE.
Согласно данным специалистов, среди зараженных коронавирусом пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и летальных исходов. Так, среди людей старше 40 лет смертность тех, у кого было достаточно вещества в организме, на 51,5 процента ниже, чем у остальных. Ученые также отмечают, что достаточность витамина D может помочь предотвратить такие осложнения, как цитокиновый шторм.
Источник: Вести
10:59