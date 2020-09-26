В Минобороны назвали причину крушения самолета

Крушение военного самолета Ан-26 на Харьковщине произошло из-за технической неисправности, вероятно, машина зацепилась крылом за землю и после этого упала. Об этом в субботу, 26 сентября, на месте катастрофы под Чугуевом сказал министр обороны Андрей Таран, передает Суспільне.

"Все шло по плану. Самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом самолета находились постоянно летчик-инструктор, курсанты садились в правое кресло для получения навыков осуществления управления самолетом. Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Черный ящик сейчас находится еще в самолете, после анализа информацию, которая там записана, можно будет делать какие-то выводы ", - сказал Таран.

Он также опроверг предыдущую информацию о том, что пилот сообщил об отказе двигателя.

"Двигатель не отказал, отказал какой-то датчик. По той информации, что мы имеем, двигатель имел еще 5 000 летных часов до очередного ремонта, то есть сказать, что случилось с двигателем, мы не можем. Какая техническая неполадка", - пояснил министр обороны.

Таран подтвердил, что самолету было уже 43 года, но в министерстве отметили, что машина могла еще летать без обновления ресурса в течение трех лет.

Также Таран добавил, что за штурвалом находился опытный пилот-инструктор.

Сегодня в Харьковскую область прибудет президент Владимир Зеленский. По его поручению для расследования причин катастрофы создали государственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Олег Уруский.