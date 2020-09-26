Домашние питомцы и аллергия: как их примирить

Аллергия на домашних животных – одна из распространенных. Вопреки расхожему мнению, такой иммунный ответ организма вызывает не шерсть, а белок, который выделяют питомцы. Поэтому короткошерстные домашние животные – не спасение для аллергиков. Рассмотрим подробнее, как аллергику справляться с симптомами, и правила профилактики, чтобы не отказываться от питомца в доме.

Как проявляется аллергия на домашних животных

Белок, который выделяют питомцы, содержится во всех его выделениях: слюне, поте, на коже. Частицы, попадая на шерсть, разносятся по всему дому. Чаще всего аллергические реакции проявляются такими симптомами:

• чихание;

• насморк и заложенность носа;

• затрудненность дыхания;

• сухой кашель.

К этим признакам могут добавляться сопутствующие: воспаление слизистой глаз и слезоточивость, покраснение век, крапивница на коже после контакта с животным. Этот тип аллергической реакции не сезонный, поэтому, если вы хотите завести питомца, стоит задуматься о профилактике и лечении. Стоит обратиться к врачу, чтоб провести диагностику. Для этого проводят анализ на аллергию на домашних животных. После этого врач может назначить курс терапии и прописать антигистаминные средства.

Популярность набирают барьерные спреи. Назальный спрей Назафорт содержит микронизированную целлюлозу, которая при контакте со слизистой образует тонкую гелевую пленку. Это – своеобразная защита от аллергенов. Пленка пропускает воздух и не затрудняет дыхание, при этом не дает аллергенам проникнуть через носоглотку и купирует каскад аллергических симптомов. Подробнее о спрее читайте на сайте https://nasafort.com.ua/ru/.

Как избавиться от аллергии на домашних животных: правила профилактики

Можно найти компромисс между своим недугом и желанием держать питомца дома. Для этого придется пройти курс терапии и постараться снизить количество аллергенов в воздухе. Простые правила профилактики помогут в этом:

1. Купайте животное минимум раз в неделю специальными шампунями.

2. Для лотка необходимо подбирать специальный наполнитель, хорошо впитывающий, чтобы питомец не разнес по дому капельки мочи, которые могут остаться на лапках.

3. Не разрешайте животному спать с вами и вообще не пускайте в комнату, где спите.

4. Мягкие домики и подушки накапливают белок. Поэтому лучше такие игрушки животным не покупать.

5. Следите за здоровьем кишечника животного.

6. Проводите влажную уборку минимум раз в неделю.

7. Очиститель воздуха с обеззараживающей функцией снизит концентрацию аллергенов в воздухе.

Лечение аллергии на домашних животных должно быть комплексным. Чтобы и здоровье не страдало, и счастье иметь домашнего питомца было возможным.