В Украине еще больше похолодает, ожидаются дожди

В ближайшие двое суток циклон, перемещающийся с юго-запада Европы, принесет в Украину дождливую, ветреную погоду и постепенное снижение дневной температуры, сообщает Укргидрометцентр. Ночью 29 сентября в западных и юго-западных областях, днем на большей части территории, кроме востока и северо-востока Украины, ожидаются дожди, местами грозы, днем в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях значительные дожди.



Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных и центральных областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 8-13°, днем 16-21°; в южной части ночью 12-17°, днем 20-25°.



В Киеве в ночь на вторник без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений, 29 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 28,8 градусов тепла в 1900 году, самая низкая ночью - 2,9 градуса мороза в 1881 году.



В среду, 30 сентября, в восточных и северо-восточных областях Украины ожидаются умеренные дожди, в остальных областях – значительные, в Карпатском регионе – сильные осадки. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в большинстве областей, кроме западных и юго-западных, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°, в южной и восточной части 15-20°; на высокогорье Карпат ночью и днем 3-8° тепла.



В Киеве в среду значительный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 14-16°.



28 сентября в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 19-21°, в Днепре, в пределах Киева, 16°.

