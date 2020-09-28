Меркель озвучила тревожный прогноз по COVID-19

В Германии нужно сделать все, чтобы цифры не росли в геометрической прогрессии, отметила канцлер.



Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность развитием эпидемии коронавируса в стране и предупредила о более чем 19 тысячах заражениях в сутки уже к Рождеству. Об этом она сказала во время видеоконференции с президиумом своей партии ХДС, сообщает Bild в понедельник, 28 сентября.



"Необходимо очень четко устранять локальные источники инфекции, иначе у нас будет 19 200 случаев заражения в день на Рождество", – заявила Меркель.



По ее словам, число инфицированных в Европе вызывает беспокойство и в Германии нужно сделать все, чтобы цифры не росли в геометрической прогрессии.



Канцлер считает, что необходимо установить приоритеты, среди которых поддержка экономики, а также работа школ и детских садов. При этом "футбол второстепенен", отметила Меркель и добавила, что считает проблемными вечеринки, посещение ресторанов и религиозных мероприятий.



Отметим, что в минувшую субботу в Германии было зафиксировано 2507 новых случаев коронавируса за сутки – это максимальное количество с апреля.



Напомним, в мире более миллиона человек стали жертвами пандемии коронавируса. Больше всего людей умерли в США (209 тысяч), Бразилии (141 тысяча) и Индии (95 тысяч).

