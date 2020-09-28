Россия призывает мировые силы не вмешиваться в конфликт вокруг Карабаха

Россия призывает мировые силы не вмешиваться в конфликт вокруг непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом заявила спикер Совета Федерации, председатель Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко/



По ее словам, Москва поддерживает призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к Азербайджану и Армении прекратить бои и сесть за стол переговоров.



Кроме того, в России поддерживают возвращение к переговорному процессу в формате Минской группы ОБСЕ.



27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».



В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.



В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.