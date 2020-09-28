Тихановская просит Макрона стать посредником в диалоге с Лукашенко

Глава оппозиции Беларуси Светлана Тихановская обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой стать посредником в диалоге с режимом Александра Лукашенко. Об этом Тихановская сказала в интервью СМИ, сообщает France 24.



С таким предложением она выступила накануне официального визита в Вильнюс французского лидера.



"Сейчас пришло время, когда Беларусь нуждается в помощи в организации диалога", - заявила Тихановская.



Она добавила, что Макрон может стать одним из посредников в таком диалоге по выходу Беларуси из политического кризиса. Тихановская также выразила желание встретиться с Макроном в Вильнюсе во время его двухдневного визита в Литву.



Как заявил Елисейский дворец, такая встреча программой официального визита Макрона не предусмотрена, но она не исключается.



При этом Тихановская заявила, что посредником в диалоге между белорусской оппозицией и режимом Лукашенко также стать и президент РФ Владимир Путин.



Белорусский оппозиционер также высказалась за введение международных санкций не только против отдельных чиновников, причастных к насилию, нарушению прав человека и фальсификации выборов, но и санкций экономических - против бизнеса, который финансирует режим Лукашенко.

