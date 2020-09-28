Путин пообещал привиться от коронавируса

Президент России Владимир Путин пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину сделать прививку от коронавируса и приехать в эту страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации южнокорейского президента.



«Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду», — приводятся слова Путина. Отмечается, что президент Южной Кореи, в свою очередь, высоко оценил сотрудничество двух стран в судостроении и других сферах из его концепции «9 мостов».



11 августа было объявлено о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи. Производство препарата было запущено 15 августа, а в сентябре Минздрав сообщил, что первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получают медики и граждане из группы риска.

