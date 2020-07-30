Окружной админсуд Киева открыл производство по делу об исполнении гимна в школах

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об обжаловании решения Киевского городского совета относительно исполнения гимна Украины в учреждениях общего среднего образования в начале каждого дня с участием учеников и учителей, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Киевского городского совета о признании противоправным частично решение №433/9512 от 30.07.2020 года "Об обязательном исполнения Государственного гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности", - говорится в сообщении.



В частности, истец просит отменить п.1.2. решения, которым рекомендовано исполнение гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.



Так, суд будет рассматривать дело по правилам общего искового производства. Подготовительное заседание по делу назначено на 6 ноября 2020 года.



Как сообщалось, 7 сентября в Окружной административный суд Киева поступил иск к Киевскому городскому совету относительно отмены решения об исполнении гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.

