Беларусь и РФ снова занялись Союзным государством

Беларусь и Россия возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в Союзном государстве, сообщил во вторник, 29 сентября, посол Беларуси в России Владимир Семашко, пишет БелТА.



Он рассказал, что на прошлой неделе представители стран "обсуждали алгоритм".



"Было 30 карт, 28 с половиной из них согласовано. Были какие-то моменты по цене на газ и компенсации налогового маневра по нефти. Эти карты требуют более детального обсуждения, остальное все согласовано. Там какие сроки были? Мы должны были ввести определенные нормы, межправсоглашения с 1 января 2020 года, а сегодня уже, слава богу, октябрь наступает. Все сдвинется по времени несколько", - пояснил Семашко.

