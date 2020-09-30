В Украине заполнены больше половины COVID-коек

В Украине загрузка коек больными COVID-19 и подозрением на заболевание превысила порог в 50% и составила 50,4%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные во вторник, 29 сентября.



Более 50% коек, отведенных для пациентов с COVID-19, загружены в Киеве (57,2%), Винницкой (61,4%), Днепропетровской (55,4%), Донецкой (61,8%), Луганской (59,8%), Одесской (69,7%), Ровенской (56,7%), Сумской (53,5%), Харьковской (56,2%), Хмельницкой (63,1%), Черкасской (73,4%) и Черновицкой (50,1%) областях.



При этом количество новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 человек во всех областях, кроме Кировоградской и Херсонской. Общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 109,2 на 100 тысяч населения.



В то же время охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.

