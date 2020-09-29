Армения запрещает "запасникам" выезд за рубеж

В Армении в связи с объявленным военным положением и всеобщей мобилизацией запрещен выезд за пределы республики определенных групп граждан.



Как сообщает правительство, запрещается выезд из Армении включенным в состав запаса рядовых, младших и старших прапорщиков гражданам до 48 лет, включенным в состав среднего офицерского состава гражданам до 50 лет, включенным в состав высшего офицерского состава гражданам до 55 лет.



Решением правительства Армении 27 сентября в республике объявлено военное положение и всеобщая мобилизация в связи с боевыми действиями в зоне карабахского конфликта.

