Бывшему владельцу Укрбуда объявлено новое подозрение

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему владельцу и президенту корпорации Укрбуд Максиму Микитасю о подозрении в подкупе менеджера госкомпании НАЭК Энергоатом. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщило НАБУ.



В НАБУ не называют фамилию подозреваемого, но приводят указывающие на него обстоятельства.



По данным следствия, заместитель генерального директора обособленного подразделения Энергоатома в 2017 году заключил договор на 929 млн грн. с компанией, подконтрольной бывшему депутату Верховной Рады VIII созыва,



Согласно договору, компания обязалась построить централизованное хранилище отработанного ядерного топлива с украинских атомных электростанций. Затем затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн.



После этого в 2017-2019 годах менеджер Энергоатома безвозмездно получил от другой компании, также подконтрольной бывшему депутату ВР, три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью почти 4,42 млн грн. По версии следствия, это взятка за подписание контракта с компанией бывшего депутата.



НАБУ отмечает, что это второй эпизод вскрытых НАБУ и САП коррупционных злоупотреблений при участии нардепа. Ранее детективы установили его причастность к завладению имуществом Национальной гвардии более чем 81 млн грн. Расследование этого эпизода завершено.

