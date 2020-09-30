ВОЗ: создан самый быстрый и дешевый тест на коронавирус

Созданный новый экспресс-тест на коронавирус дает результат за 15-30 минут и стоит около $5 (примерно 140 грн). Об этом заявил генеральный директор Всемирой организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщила во вторник, 29 сентября, британская телерадиокорпорация ВВС.



Новый тест поможет контролировать рост заболеваемости, особенно в бедных странах, страдающих от нехватки медицинского персонала и лабораторий, подчеркнул глава ВОЗ.



Сейчас результатов тестирования приходится ждать несколько часов.



Производителем тестов являются компании Abbott и SD Biosensor. Они будут выпускать 120 млн тестов в год для 133 бедных стран. Финансирование производства будет вести благотворительный фонд Билла Гейтса.

