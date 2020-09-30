Глава "Укрзализныци" не видит необходимости привлекать к сотрудничеству Deutsche Bahn

Глава АО "Укрзализныця" (УЗ) Владимир Жмак не видит необходимости привлекать к сотрудничеству с УЗ национального оператора железных дорог Германии Deutsche Bahn, с которым в феврале 2020 года был подписан меморандум о возможном стратегическом партнерстве.



"В настоящее время я не вижу возможности и смысла привлекать иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые ж/д перевозки не столь жизненно важны, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороге конкурировать с ними нет смысла. Пассажирские перевозки там получают финансовую помощь от правительства. Это общеизвестная история. Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов", - сказал он в интервью "Экономической правде".



Жмак также сообщил, что грузовые перевозки в "Укрзализныци" будет возглавлять экс-руководитель грузинской железной дороги Ираклий Эзугбая, которого он сам пригласил на эту должность.



"В Одессе Ираклий был советником Саакашвили по инфраструктурным вопросам. Он в течение семи лет возглавлял грузинскую железную дорогу, у него большой опыт в этой области. Поскольку в круг моих обязанностей входили все инфраструктурные вопросы, то мы с Ираклием очень тесно работали по портам, железной дороге и автодорогам. В течение года я убедился, что Ираклий - специалист очень высокого класса. Когда мне предложили принять участие в конкурсе, я, в первую очередь, обратился к нему за советом по его опыту реформирования грузинской железной дороги ... Когда я выиграл конкурс, конечно, первым человеком, которого я пригласил в свою команду, был Ираклий", - сказал глава УЗ.



По словам Жмака, все остальные члены правления в его команде будут украинцами.



Как сообщалось, АО "Укрзализныця" (УЗ), национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering & Consulting GmbH 5 февраля 2020 года подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию УЗ.

