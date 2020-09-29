Украина упростила процедуру иммиграции для иностранных айтишников

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало принятые еще 21 сентября изменения в процедуре иммиграции для иностранных специалистов, которые хотят работать в Украине. Согласно новым нормам закона, процесс релокации значительно упростится для зарубежных IT-специалистов.



Об этом информирует Офис эффективного регулирования (BRDO) в своем Facebook.



Сообщается, что изменения в приказ от 19 марта 2020 года №283 предусматривают расширение перечня профессий с 10 до 23. Их представители смогут получить разрешение на миграцию.



Согласно изменениям, регламентируется:



установление комбинации обязательных и дополнительных требований, вместо обязательного требования высшего образования по специальности;



уменьшение требования к опыту работы с семи до трех лет;



установление перечня документов, которые могут подтверждать опыт работы;



установление размера квот не для профессии, а для категории профессий.



В BRDO добавили, что изменения улучшили условия релокации иностранных специалистов, которые хотят переехать в Украину. Тем не менее, для того чтобы процесс их переезда стал более простым, необходимо выполнить несколько шагов.



"В первую очередь, Государственная миграционная служба должна существенно сократить сроки на проверку документов иностранцев и начать обнародовать онлайн актуальную информацию о количестве предоставленных разрешений по квоте высококвалифицированных специалистов и о количестве поданных заявлений. Общий срок рассмотрения документов не должен превышать 10 календарных недель, хотя сейчас это занимает 9-12 месяцев", - заявили в Офисе эффективного регулирования.

