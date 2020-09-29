Кабмин сократил расходы на субсидии

Кабмин сократил расходы на субсидии

Кабинет министров перераспределил расходы государственного бюджета, предусмотренные Министерству социальной политики на 2020 год. Часть средств, предусмотренных на субсидии, будет потрачена на лиц с инвалидностью.

Соответствующее распоряжение правительства от 28 сентября 2020 г. № 1177-р обнародовано на Правительственном портале.

Документ предусматривает уменьшение объема расходов потребления по программе 2501230 "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в наличной форме" на сумму 756,9 млн гривен.

На эту же сумму предусмотрено увеличение объема расходов потребления по программе 2507030 "Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью".