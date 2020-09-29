Кабмин сократил расходы на субсидии

Кабинет министров перераспределил расходы государственного бюджета, предусмотренные Министерству социальной политики на 2020 год. Часть средств, предусмотренных на субсидии, будет потрачена на лиц с инвалидностью.



Соответствующее распоряжение правительства от 28 сентября 2020 г. № 1177-р обнародовано на Правительственном портале.



Документ предусматривает уменьшение объема расходов потребления по программе 2501230 "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в наличной форме" на сумму 756,9 млн гривен.



На эту же сумму предусмотрено увеличение объема расходов потребления по программе 2507030 "Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью".

