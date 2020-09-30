Суд признал Шабунина нарушителем антикоррупционного законодательства

В среду, 30 сентября, Печерский райсуд Киева признал председателя правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина виновным в коррупционном правонарушении - а именно несвоевременной подаче декларации.



Об этом в Facebook сообщил сам Шабунин.



Виталий Шабунин заявил, что несколько лет добровольно подавал свою декларацию. Суд же признал его виновным в несвоевременной подаче документа, с которым он опоздал на полдня. Кроме того, он утверждает, что ложных данных в декларации нет.



Ситуацию уже прокомментировал известный юрист Андрей Портнов в своем телеграм-канале.



"Можно констатировать, что в одной из общественных проблем в стране начинается хоть и медленная, но уже стойкая положительная тенденция.



Сегодня суд признал очередного героя революции и позирующего антикоррупционера виновным в коррупции.



На этот раз — одиозного и скандальноизвестного Шабунина, ранее проходившего по делам о хищении международного финансирования и несвоевременной подачи деклараций.



В предыдущие годы фигурант позиционировал себя судебным реформатором и моральным лидером, в последнее время уменьшившись в информационных размерах и опустившись до систематических случаев оскорбления судей Высшего антикоррупционного и других судов, принимавших решения вразрез с формировавшейся у бывшего антикоррупционера личной, как правило, связанной с целью наживы и влияния на суд позицией.



Сегодняшнее и целый ряд других, принятых в отношении героев Майдана, поющих патриотов, ворующих волонтёров и крадущих антикоррупционеров, решений судов свидетельствует о продолжении курса на маргинализацию всего бродячего по стране ширпотреба, под видом антикоррупционной борьбы торгующего исчезающим информационным влиянием и бравирующего внешним управлением.



Хорошая работа, каждый должен быть вывернут наизнанку", - написал Андрей Портнов.

