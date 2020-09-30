Фокин ответил депутатам

Депутаты Верховной Рады, критикующие заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина, не заинтересованы в прекращении войны на Донбассе. Об этом Фокин заявил в комментарии изданию Вести, опубликованном в среду, 30 сентября.

По его словам, на заседании комитета ВР по национальной безопасности и обороне, которое состоялось 29 сентября, у многих депутатов не было желания разбираться по существу.

"Эта история чётко показала, кто есть кто. Я благодарен всем, кто меня поддержал. И благодарен тем, кто вчера проявил свою сущность и истинные намерения. Вы пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины. Во всех, кто против войны", - заявил Фокин.

Он подчеркнул, что и в дальнейшем намерен делать все возможное, чтобы в стране наступил мир как можно скорее.