В Украине вводят новый стандарт среднего образования

Правительство Украины утвердило стандарт среднего образования, который начнет действовать с 2022 года. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства в среду, 30 сентября, сообщает пресс-служба Кабмина. Так, государственный стандарт будет применяться с 1 сентября 2022 года к учащимся по двенадцатилетней программе обучения.



Документ определяет 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них:



свободное владение государственным языком;

способность общаться на иностранных языках;

математическая и технологическая компетентность;

инновационность и открытость к новым идеям;

предприимчивость и финансовая грамотность;

способность учиться на протяжении жизни.



"Обучение в базовой школе должно формировать личностный потенциал для дальнейшей самореализации ученика. Ключевые компетентности и сквозные умения, заложенные в этом документе, основаны на лучших практиках Европейского союза", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Минобразования должно до конца года разработать и утвердить образовательные программы для учащихся согласно новым стандартам.

