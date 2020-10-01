В Украине вводят новый стандарт среднего образования
Правительство Украины утвердило стандарт среднего образования, который начнет действовать с 2022 года. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства в среду, 30 сентября, сообщает пресс-служба Кабмина. Так, государственный стандарт будет применяться с 1 сентября 2022 года к учащимся по двенадцатилетней программе обучения.
Документ определяет 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них:
свободное владение государственным языком;
способность общаться на иностранных языках;
математическая и технологическая компетентность;
инновационность и открытость к новым идеям;
предприимчивость и финансовая грамотность;
способность учиться на протяжении жизни.
"Обучение в базовой школе должно формировать личностный потенциал для дальнейшей самореализации ученика. Ключевые компетентности и сквозные умения, заложенные в этом документе, основаны на лучших практиках Европейского союза", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Минобразования должно до конца года разработать и утвердить образовательные программы для учащихся согласно новым стандартам.