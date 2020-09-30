Кабмин одобрил план повышения качества мобильной связи

Кабинеты Министров одобрил план мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи на 2020-2022 годы, который позволит в дальнейшем внедрять 5G в Украине.



Как передает Укринформ, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 30 сентября.



План мероприятий предусматривает внедрение европейских подходов по информированию потребителей об уровне качества телекоммуникационных услуг голосовой телефонии, текстовых сообщений (SMS) и доступа к интернету в сетях мобильной связи. С этой целью должны быть утверждены обновленные показатели качества и их предельные нормированные уровни для данных услуг.



В частности, в перечень показателей будет добавлено понятие "средняя скорость передачи/приема данных", "время задержки между пакетами отправки и приема", "вариация задержки пакетов", "потеря пакетов", "время ожидания ответа специалиста службы информационно-справочного обслуживания оператора телекоммуникаций (начиная с момента сознательного выбора абонента)" и другие.



Также должен быть имплементирован ряд актов законодательства ЕС, которые касаются вопросов качества и доступности телекоммуникационных услуг, а также стандартов предоставления услуг. В частности, должны быть приняты в качестве национального стандарта Украины рекомендации Международного союза электросвязи ITU-T Y.2617. Также должны быть разработаны и гармонизированы с европейскими стандартами ЕTSI национальные стандарты в сфере пользования радиочастотным ресурсом.



Планом мероприятий предусмотено обеспечение технической составляющей устойчивости функционирования телекоммуникационных сетей общего пользования путем внедрения новых конвергентных решений взаимодействия сетей мобильной и фиксированной связи.



В начале заседания правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "частью этого плана станет положение, которые позволит в дальнейшем внедрять в Украине 5G".



По его словам, если план будет реализован, пользователи получат доступ к актуальной информации о покрытии и качестве связи, а операторы решат существующие проблемы пользования радиочастотным ресурсом.



План мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи разрабатывался во исполнение Указа Президента Украины "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному интернету" от 8 июля 2019 года и Плана мероприятий по созданию условий для развития мобильного широкополосного доступа, утвержденного распоряжением Кабмина от 4 декабря 2019 года.



