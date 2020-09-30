Кабмин разрешил делиться техпаспортом авто в приложении "Дия"

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял постановление, которым разрешил зарегистрированным фактическим пользователям авто пользоваться электронным свидетельством о регистрации транспортного средства в мобильном приложении "Дия".



Как сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации, ранее в "Дие" свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорт) отображались только у владельцев автомобилей.



"Теперь своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем. Для этого в кабинете водителя нужно назначить надлежащего пользователя. После того как владелец авто подтвердит надлежащего пользователя, у другого водителя в "Дие" отобразится свидетельство на управление транспортным средством", - отмечает Минцифры.



Проект реализуется Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел Украины.



Официально 5 октября на Diia Summit будет презентован новый функционал приложения.

