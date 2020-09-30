Алиев назвал бессмысленными призывы к диалогу по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит смысла в призывах к диалогу по непризнанному Нагорному Карабаху после безрезультатных попыток Минской группы ОБСЕ. Об этом пишет «Интерфакс».



«Есть формат международных переговоров, который, к сожалению, не дает никого результата. Поэтому считаю, что призывы какой-либо стороны к диалогу неуместны», — сказал Алиев.



Он также выразил сожаление, что международная сообщество не смогло повлиять на Армению.



27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».



В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.



В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

