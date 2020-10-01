Кабмин объявил конкурс на большой герб Украины

Кабинет министров поручил министерству культуры и информационной политики провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Такое решение принято на заседании Кабмина в среду, 30 сентября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина.



Конкурс пройдет с 1 октября по 1 ноября 2020 года и должен включать общественное обсуждение эскиза. Авторы лучших проектов эскизов получат премии: первая премия – 100 тыс. грн, вторая премия – 50 тыс. грн и третья премия – 30 тыс. грн.



По результатам конкурса Минкультинформ должен до 1 декабря подать министерству юстиции предложения, которые будут учтены при подготовке законопроекта О государственных символах Украины.



Если жюри решит не присуждать первую премию, то оргкомитет конкурса предложит Кабмину продлить его проведение.



Победитель конкурса должен передать авторские права на эскиз логотипа государству путем подписания соответствующего договора с Минкультинформом.



Сопредседателями оргкомитета назначены министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.



