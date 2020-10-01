Грызлов: Киев практически сорвал переговоры по Донбассу

Киев отказывается от фиксации договоренностей контактной группы по Донбассу, снимая с себя всю ответственность, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. В среду состоялась видеоконференция контактной группы по Донбассу. "Сегодняшнее заседание трехсторонней контактной группы было на грани срыва из-за нежелания представителя ОБСЕ и делегации Украины вести фиксацию...

... (ведение стенограммы, аудио-, видеозаписи) заседания, то есть они настаивают на проведении переговорного процесса в условиях без оформления протоколов и какой-либо фиксации позиций, предложений, заявлений участвующих в переговорах сторон. По сути, практически безо всякой ответственности сторон в переговорах. Киев отказывается от фиксации любых договоренностей, как будто заранее знает, что не будет их выполнять", - сказал Грызлов журналистам.



По его словам, такая позиция является контрпродуктивной и ставит под сомнение саму цель переговоров в достижении мира на юго-востоке Украины.



"Более того, вызывают серьезную озабоченность двойные стандарты в попытках координатора ОБСЕ монопольно присвоить себе право решения, кто должен информировать общественность об их ходе. Особенно вызывает удивление, что закрываются глаза на попытки искаженного информирования о переговорах со стороны представителей украинской делегации, не говоря уже о соблюдении ими декларируемой конфиденциальности переговорного процесса", - отметил Грызлов. Он подчеркнул, что попытки засекретить переговоры и скрыть от общественности реальные позиции и ответственность сторон чреваты ростом эскалации конфликта. "Мы настаиваем на открытости работы в переговорном процессе", - отметил он.



"По факту, ничего не изменилось. Украинская сторона вышла из дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Заблокированы все предложения по координации и контролю за соблюдением режима прекращения огня, сорваны ранее достигнутые договоренности о совместных инспекциях Украины и Донбасса, создаются позиции ВСУ в зонах разведения сторон", - сказал Грызлов.



"Все это нельзя рассматривать иначе как подготовку новых украинских военных акций против Донецка и Луганска. В том режиме избирательной кампании, в котором сейчас находится Украина, приказ о возобновлении боевых действий украинской стороной может поступить в любой момент", - отметил он.

