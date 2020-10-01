Грызлов заявил о фактическом прекращении Минских соглашений

Заявления властей Украины о планах вернуть Донбасс на своих условиях говорят о фактическом прекращении выполнения Киевом Минских соглашений, сообщил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.



Он напомнил, что на сайте президента Украины указано: "Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий".



"Это принципиально противоречит самой основе Минских соглашений. <…> Безусловно, такая позиция юридически ничтожна, но политические последствия у нее катастрофичны. Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы. Киеву лучше вернуться к исполнению "Минска", к исполнению своих прежних предвыборных обещаний".



Он также указал, что постановление Рады о местных выборах, нарушающее Минские соглашения, так и не скорректировали.



Решение президента Украины Владимира Зеленского вывести из состава делегации Витольда Фокина Грызлов назвал показательным. По его словам, среди представителей Киева это был единственный профессионал, который называл вещи своими именами.

