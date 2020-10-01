Глава Генштаба ВСУ заявил о возможном возобновлении войны в Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в среду, 30 сентября, заявил, что, несмотря на режим прекращения огня, который действует на Донбассе, на линии разграничения сохраняется вероятность возобновления локальных боевых действий.



Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.



"На линии разграничения в Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность возобновления локальных боевых действий остается", - сказал Хомчак.



По мнению главнокомандующего ВСУ, в нынешней ситуации важной является международная поддержка Украины по противодействию РФ и взаимодействия Украины с НАТО и ЕС.



"Сегодня роль и значимость таких региональных форматов сотрудничества как Вышеградская группа значительно возрастают. Следовательно, существует острая необходимость в углублении не только нашей коммуникации, а, прежде всего, практического взаимодействия, - сказал Хомчак в ходе заседания руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы в формате с Украиной.

